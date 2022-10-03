Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick

Jaqueline und Peter: "Wird schon schief gehen!"

SAT.1Staffel 9Folge 1vom 03.10.2022
Jaqueline und Peter: "Wird schon schief gehen!"

Jaqueline und Peter: "Wird schon schief gehen!"Jetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 1: Jaqueline und Peter: "Wird schon schief gehen!"

125 Min.Folge vom 03.10.2022Ab 6

Endlich ist es wieder so weit: "Hochzeit auf den ersten Blick" geht in die neunte Runde. Ganz neu dieses Jahr sind spannende Einblicke hinter die Kulissen von Deutschlands größtem Sozialexperiment! Disney-Fan Jaqueline und Polizist Peter haben die perfekten Voraussetzungen für eine glückliche Zukunft und auch Berlinerin Nadine und Müllermeister Christoph wurden vom Experten-Trio gematcht. Haben die Paare eine Chance auf die ganz große Liebe?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick
SAT.1
Hochzeit auf den ersten Blick

Hochzeit auf den ersten Blick

Alle 11 Staffeln und Folgen