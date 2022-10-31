Lego, Luft und Liebe: Peter zeigt Jaqueline seine WeltJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 5: Lego, Luft und Liebe: Peter zeigt Jaqueline seine Welt
122 Min.Folge vom 31.10.2022Ab 6
Im Barockschloss Rammenau trifft Oliver auf seine Braut Michaela. Jana und Markus sprechen auf Mallorca auch ernste Themen an, während in Amsterdam die Stimmung bei Nadine und Christoph immer angespannter wird. Bei Jaqueline und Peter überwiegen die schönen Gefühle zum Abschluss ihrer Hochzeitsreise. Kinga und Morten schwimmen indes in Italien nicht immer auf einer Wellenlänge. Schließlich machen sich Natascha und Dennis bereit für ihre Hochzeit auf den ersten Blick.
