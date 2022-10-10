Pures Glück oder die Ruhe vor dem Sturm?Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 2: Pures Glück oder die Ruhe vor dem Sturm?
125 Min.Folge vom 10.10.2022Ab 6
Auch diese Woche starten zwei völlig fremde Singles in eine gemeinsame Zukunft. Während Jaqueline und Peter ihre Hochzeitsreise in Portugal genießen, sehen sich Nadine und Christoph das erste Mal auf dem Standesamt. Das nächste Matching auf wissenschaftlicher Basis steht an: Findet das Expertenteam weitere Singles, die perfekt zueinander passen? Und wie reagieren sie auf die Überraschung, dass sie schon sehr bald heiraten dürfen?
Alle Staffeln im Überblick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2014
Copyrights:© SAT.1
