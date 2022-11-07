Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick

Es wird heiß zwischen Oliver und Michaela

SAT.1Staffel 9Folge 6vom 07.11.2022
Es wird heiß zwischen Oliver und Michaela

Es wird heiß zwischen Oliver und MichaelaJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 6: Es wird heiß zwischen Oliver und Michaela

124 Min.Folge vom 07.11.2022Ab 6

Im Barockschloss Rammenau steht die Märchenhochzeit von Natascha und Dennis bevor. Auf Mallorca fliegen die ersten Schmetterlinge und Markus gesteht Jana seine Gefühle. Bei Michaela und Oliver geht es bereits nicht nur heiß her, die Justizbeamtin muss auch über ihren Schatten springen. Während sich die weiteren Paare in der Heimat besser kennenlernen, eskaliert die Situation in Amsterdam völlig.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick
SAT.1
Hochzeit auf den ersten Blick

Hochzeit auf den ersten Blick

Alle 11 Staffeln und Folgen