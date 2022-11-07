Es wird heiß zwischen Oliver und MichaelaJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 6: Es wird heiß zwischen Oliver und Michaela
124 Min.Folge vom 07.11.2022Ab 6
Im Barockschloss Rammenau steht die Märchenhochzeit von Natascha und Dennis bevor. Auf Mallorca fliegen die ersten Schmetterlinge und Markus gesteht Jana seine Gefühle. Bei Michaela und Oliver geht es bereits nicht nur heiß her, die Justizbeamtin muss auch über ihren Schatten springen. Während sich die weiteren Paare in der Heimat besser kennenlernen, eskaliert die Situation in Amsterdam völlig.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen