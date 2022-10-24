Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jaqueline und Peter schweben auf Wolke Sieben

SAT.1Staffel 9Folge 4vom 24.10.2022
123 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 6

Diese Woche finden gleich zwei zukünftige Bräute ihr Traumkleid und eine Märchenhochzeit steht bevor. Doch werden Jana und Markus auf den ersten Blick "Ja" sagen? Bei Jaqueline und Peter fliegen die ersten Schmetterlinge im Bauch, was man von Christoph und Nadine leider nicht behaupten kann. Die Stimmung in Amsterdam ist eher beklemmend als beflügelt. Auch Kinga und Morten stellen in ihren Flittertagen in Italien erste Unterschiede fest.

