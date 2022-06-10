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Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers

Die Geister der Auswanderer

TLCFolge vom 10.06.2022
Die Geister der Auswanderer

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Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers

Folge vom 10.06.2022: Die Geister der Auswanderer

44 Min.Folge vom 10.06.2022Ab 12

Nachdem das Haus des reichen Händlers John Bates als Museum von Boston nach Cohasset, Massachusetts, gebracht wurde, setzten paranormale Phänomene ein: Eine nebelhafte Gestalt, Phantomschritte und seltsame Geräusche, die Museumsleiter Fraser so zusetzten, dass er 1982 floh. Selbst 40 Jahre später will er über die Vorfälle nicht sprechen. So kommen die paranormalen Ermittler:innen um Hans Holzers Tochter zum Einsatz und verbringen eine Nacht im Schiffsmuseum, um dem Spuk auf den Grund zu gehen. Kam es in diesem Haus zu Übergriffen, wurde jemand ermordet und findet keine Ruhe, oder geistert hier etwas anders herum?

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