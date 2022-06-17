Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 17.06.2022: Das letzte Spukhaus
45 Min.Folge vom 17.06.2022Ab 12
Autor Danton Walker erwarb 1942 ein Kolonialhaus in Rockland County und wurde nach dem Einzug von paranormalen Phänomenen bombardiert: Geistererscheinungen, Angriffe von unsichtbaren Wesen, Gegenstände mit Eigenleben. Neben Hans Holzer leitete ein berühmtes Medium die Untersuchung und konnte einer ruhelosen Seele zum Übertritt ins Jenseits verhelfen. Obwohl der Spuk ein Ende fand, war der Ghosthunter-Pionier immer wieder nach Rockland County gefahren. Was hatte ihn zurückgezogen? Tochter Alexandra und ihr Experten-Team untersuchen Holzers geheimen Archive und machen eine erstaunliche Entdeckung.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.