Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 15.07.2022: Feuer und Flamme
44 Min.Folge vom 15.07.2022Ab 12
In einem Haus in Port Clyde, an der Küste von Maine, wurde in den 1970ern von Spukerlebnissen berichtet. Der Geist einer Frau im Nachtgewand wandelte dort durch die Gänge. Außerdem wurden Leute im Schlaf von etwas Unsichtbarem attackiert. Hans Holzer konnte damals der verstorbenen Seele einer Kapitänsfrau zum Übertritt verhelfen. – Doch die Spuk-Aktivität hielt an, und hat sich inzwischen gewandelt: Gespenster gehen durch die Wände, dunkler Nebel taucht nachts in den Schlafzimmern auf, und ein Geist hat wohl von einem Mädchen Besitz ergriffen. Nun soll das Team paranormaler Expert:innen die Akte wieder öffnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.