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Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers

Das Geheimnis von Mystery Hill

TLCFolge vom 19.08.2022
Das Geheimnis von Mystery Hill

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Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers

Folge vom 19.08.2022: Das Geheimnis von Mystery Hill

44 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 12

Hans Holzer führte zahlreiche Untersuchungen auf Mystery Hill in Salem, New Hampshire, durch. Dieser Ort gleicht dem weltberühmten „Stonehenge“ und scheint Jahrtausende alt zu sein. Holzer wollte herausfinden, wer es errichtet hatte, um mehr ...

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