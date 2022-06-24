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Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers

Das Kind im Geheimgang

TLCFolge vom 24.06.2022
Das Kind im Geheimgang

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Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers

Folge vom 24.06.2022: Das Kind im Geheimgang

45 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12

Das „Merchant’s House Museum“ in New York ist einer von Dr. Holzers berühmtesten Fällen. Bei Eigentümer Seabury Tredwell, ein Geschäftsmann im 19. Jahrhundert, und seiner Familie jagte ein Skandal den nächsten: Seine Tochter Sarah hatte einen heimlichen Liebhaber und wurde schwanger. Nach der Geburt entführte ein Dienstbote auf Seaburys Anweisung das Baby und ertränkte es – worauf sich die verzweifelte Frau das Leben nahm. Eine andere Tochter stürzte die Treppe hinunter und starb. Und auch der Rest der Familie kam nicht ungeschoren davon. – Kein Wunder, dass das Haus voller paranormaler Energien steckt.

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