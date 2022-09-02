Kreuzfahrtschiff des GrauensJetzt kostenlos streamen
Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 02.09.2022: Kreuzfahrtschiff des Grauens
44 Min.Folge vom 02.09.2022Ab 12
1976 untersuchte Hans Holzer das weltberühmte Luxus-Kreuzfahrtschiff Queen Mary in Long Beach, Kalifornien, das dort als Touristenattraktion mit eigenem Hotel vor Anker liegt. Im Zweiten Weltkrieg brachte das Schiff eine Million Soldaten an die Front. Auch Ghosthunter Dave kennt die Queen Mary von einem Dutzend Untersuchungen gut – ein Spuk-Hotspot mit unterschiedlichsten Geistern, die hier seit Jahrzehnten umgehen. Doch nun wurde das Schiff für Wartungsarbeiten vorübergehend geschlossen, und der Spuk ist viel aggressiver geworden. – Die Chance für das Experten-Team, dem Fall auf den Grund zu gehen.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.