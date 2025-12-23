Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Staffel 4Folge 10vom 23.12.2025
Folge 10: Traumhaus ohne Garten

45 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6

Ashley und Michael kaufen ein Craftsman-Haus, dessen einfacher Stil in den 1920er Jahren populär war. Das Anwesen wurde im hinteren Teil ausgebaut und bietet daher deutlich mehr Wohnfläche als vergleichbare Häuser. Allerdings fehlt aufgrund von Platzmangel ein Garten. Das Paar löst das Problem, indem es eine Anzuchtstation und eine gemütliche Sitzecke vor dem Anwesen einrichtet. Zudem verwandeln die Profis den Dachboden in ein Spielezimmer und gestalten alle Räume neu.

