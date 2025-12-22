Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

sixxStaffel 4Folge 7vom 22.12.2025
Folge 7: Das Häuser-Duell

44 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 6

Ashley und Michael kaufen zwei Shotgun-Häuser. Solche Anwesen sind lang, schmal und alle Zimmer liegen hintereinander. Da die beiden Gebäude auf einem Grundstück stehen, beschließen sie, ein Renovierungsduell daraus zu machen. Wessen Haus nach dem Umbau am schönsten aussieht, gewinnt. Bei der Renovierung setzen sie auf originelle Ideen, um aus den circa 50 Quadratmeter großen Häusern echte Schmuckstücke zu machen. Am Ende der Challenge gibt es ebenfalls einen Gewinn.

