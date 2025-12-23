Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 9vom 23.12.2025
Folge 9: Cottage mit Charme

44 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6

Michael und Ashley renovieren ein Cottage aus den 1920er Jahren. Das Haus hat zwar zwei Schlafzimmer, aber nur ein Bad mit einer Hintertür zum Garten. Zudem stellen die beiden fest, dass die Böden in einem sehr schlechten Zustand sind und die Decke Brandlöcher hat. Sie entdecken alte Holzdielen unter dem Linoleum und entscheiden sich, diese freizulegen und mit neuen Leisten zu versehen. Am Ende optimiert das Paar den Grundriss und stellt den historischen Charme wieder her.

sixx
