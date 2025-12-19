Ein viktorianischer TraumJetzt kostenlos streamen
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 6: Ein viktorianischer Traum
45 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 6
Ashley und Michael kaufen ein viktorianisches Haus aus dem Jahr 1884 in Midtown Galveston, das sie schon lange im Auge hatten. Das Haus hat einige Probleme: eine schlecht gebaute Treppe, eine unpassende Veranda und zugebaute Oberlichter. Sie wollen den historischen Charme des Hauses wiederherstellen, die Raumaufteilung erneuern und den Wohnbereich moderner gestalten. Doch die Renovierung gestaltet sich schwieriger als gedacht.
