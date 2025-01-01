Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 14: Tod im Nirgendwo
46 Min.Ab 16
In der Einsamkeit der Berge hoch über Colorado Springs liegt die gefrorene Leiche einer Frau. Die Ermittler müssen zunächst klären, wie und warum die Frau in diese Einöde gelangte.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen