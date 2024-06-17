Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 20: Kendas letzter Fall
45 Min.Folge vom 17.06.2024Ab 12
Der letzte Fall des Spitzen-Ermittlers Joe Kenda hat es in sich: Ein Junge wird brutal ermordet. Das Verbrechen erschüttert Kenda und er trifft eine folgenschwere Entscheidung.
Weitere Folgen in Staffel 8
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen