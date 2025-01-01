Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 4: Kampf um die Wahrheit
46 Min.Ab 12
Die Leiche von Charlie Tuttle wurde in einem verschlossenen Schlafzimmer gefunden und sein Tod als Selbstmord deklariert. Ermittler Joe Kenda rollt den Fall nach einigen Monaten wieder auf und zweifelt an der Selbstmord-Theorie.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen