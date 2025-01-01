Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 5: Das Geständnis
45 Min.Ab 12
Ein Ehepaar wird in seinem Zuhause brutal attackiert. Ermittler Joe Kenda ist einem verstörten Teenager auf den Fersen, dessen Gewaltbereitschaft keine Grenzen kennt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen