Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 13: Feinde im Flur
46 Min.Ab 16
Zwei Männer werden in einem Wohnungsflur erschossen aufgefunden. Ermittler Joe Kenda macht sich auf die Suche nach dem Mörder und muss dabei seinen "inneren Lügendetektor" aktivieren.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen