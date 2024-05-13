Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 10: Ohne Herz und Skrupel
45 Min.Folge vom 13.05.2024Ab 16
Joe Kenda muss heute einen besonders abartigen Fall lösen: Ein Kinderhort ruft um Hilfe, da ein Kind nicht mehr ansprechbar ist. Ermittlungen zeigen auf, dass es sich um Kindesmissbrauch handelt.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen