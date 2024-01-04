Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 3: Vorsatz oder Notwehr?
46 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 12
Ein Fußgänger wird aus unerfindlichen Gründen von hinten erschossen. Joe Kenda nimmt in diesem mysteriösen Fall die Ermittlungen auf.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen