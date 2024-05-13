Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 9: Mauer des Schreckens
45 Min.Folge vom 13.05.2024Ab 12
Mitten in der Nacht legt eine rotgekleidete Frau einen sterbenden Mann vor einem Feuerwehrhaus ab. Ermittler Joe Kenda erfährt von dem unsteten Leben des Verstorbenen, doch die Frau in Rot bleibt weiterhin ein Rätsel.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen