House of the Dragon
Folge 1: Ein Sohn für einen Sohn
56 Min.Ab 16
Im Krieg der Targaryen sichert Jace die Unterstützung des Nordens, während Rhaenys' Blockade Königsmund schwächt. Rhaenyra, von Trauer und Rachedurst getrieben, erklärt den Krieg. Daemon plant indes einen perfiden Racheakt, der das Herz der Königsfamilie trifft und die Grausamkeit des Konflikts auf eine neue Ebene hebt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
House of the Dragon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen