House of the Dragon

Ein Sohn für einen Sohn

ProSiebenStaffel 2Folge 1
Ein Sohn für einen Sohn

Folge 1: Ein Sohn für einen Sohn

56 Min.Ab 16

Im Krieg der Targaryen sichert Jace die Unterstützung des Nordens, während Rhaenys' Blockade Königsmund schwächt. Rhaenyra, von Trauer und Rachedurst getrieben, erklärt den Krieg. Daemon plant indes einen perfiden Racheakt, der das Herz der Königsfamilie trifft und die Grausamkeit des Konflikts auf eine neue Ebene hebt.

ProSieben
