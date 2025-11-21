Zum Inhalt springenBarrierefrei
House of the Dragon

Der rote und der goldene Drache

ProSiebenStaffel 2Folge 4
Folge 4: Der rote und der goldene Drache

54 Min.Ab 16

Während Daemon von düsteren Visionen geplagt wird, schmiedet Ser Kriston Kraut einen riskanten Plan, um Drachenstein zu isolieren. Rhaenyra erkennt, dass ihr nur der Kampf bleibt. In einer epischen Schlacht bei Krähenruh kommt es zur alles entscheidenden Konfrontation.

