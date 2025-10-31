Zum Inhalt springenBarrierefrei
House of the Dragon

Der Prinzregent

ProSiebenStaffel 2Folge 5vom 31.10.2025
Der Prinzregent

Folge 5: Der Prinzregent

61 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 16

Nach dem Sieg bei Krähenruh regiert Aemond mit harter Hand in Königsmund, während Rhaenyra Verbündete sucht und einen Plan schmiedet, um die Bevölkerung gegen die Grünen aufzubringen. Daemon verliert indes die Unterstützung seiner eigenen Truppen.

