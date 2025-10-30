Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
House of the Dragon

Rhaenyra die Grausame

ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 30.10.2025
Rhaenyra die Grausame

Rhaenyra die GrausameJetzt kostenlos streamen

House of the Dragon

Folge 2: Rhaenyra die Grausame

67 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Nach dem Mord an Jaehaerys sinnt Königsmund nach Vergeltung. Otto Hohenturm instrumentalisiert die Tragödie, um Rhaenyra zu verteufeln. Rhaenyra selbst zweifelt an Daemons Loyalität. Ser Kriston Kraut schmiedet indes einen Plan, um Otto als Hand des Königs abzulösen, da Aegons Rachedurst ihn zu Fehlentscheidungen verleitet.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

House of the Dragon
ProSieben
House of the Dragon

House of the Dragon

Alle 2 Staffeln und Folgen