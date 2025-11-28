House of the Dragon
Folge 6: Das gemeine Volk
Während Aemond in Königsmund zunehmend die Kontrolle verliert, schmiedet Rhaenyra Allianzen und rekrutiert neue Drachenreiter. Daemon versucht indes, die Flusslande für sich zu gewinnen. Der Konflikt eskaliert auf allen Ebenen.
