Im Kopf des Verbrechers
43 Min.Folge vom 28.08.2023Ab 12
Rudolph Moshammers gewaltsamer Tod bewegt im Jahr 2005 die Massen in der bayrischen Landeshauptstadt. So skurril, wie "Mosi" zu Lebzeiten ist, so bizarr ist sein Tod: in seiner noblen Villa wird Moshammer erdrosselt - von einem Stricher aus dem Münchner Bahnhofsmilieu. Und: Der Mord an der Berlinerin Doris Kirche gleicht einer Hinrichtung. Doch der Polizei gelingt es lange nicht, ein Motiv, geschweige denn einen Verdächtigen zu präsentieren ...
