Einer der gefährlichsten Serienmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 4vom 18.09.2023
48 Min.Folge vom 18.09.2023Ab 12

Pascal K. ermordet seinen besten Freund im April 2019 auf besondere Art und Weise: Er sperrt den 24-jährigen Dejan D. in einer Höhle ein und lässt ihn dort erfrieren. Wie konnte es dazu kommen? Und: Einer der gefährlichsten Serienmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte tötet über ein Jahrzehnt hinweg sieben Menschen - bis er seine Taten der Polizei selbst gesteht.

