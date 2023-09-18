Einer der gefährlichsten Serienmörder der deutschen NachkriegsgeschichteJetzt kostenlos streamen
Im Kopf des Verbrechers
Folge 4: Einer der gefährlichsten Serienmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte
48 Min.Folge vom 18.09.2023Ab 12
Pascal K. ermordet seinen besten Freund im April 2019 auf besondere Art und Weise: Er sperrt den 24-jährigen Dejan D. in einer Höhle ein und lässt ihn dort erfrieren. Wie konnte es dazu kommen? Und: Einer der gefährlichsten Serienmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte tötet über ein Jahrzehnt hinweg sieben Menschen - bis er seine Taten der Polizei selbst gesteht.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Kopf des Verbrechers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 GOLD