Im Kopf des Verbrechers

Faszination Serienkiller und tödliche Beziehungen

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 2vom 04.09.2023
Faszination Serienkiller und tödliche Beziehungen

Folge 2: Faszination Serienkiller und tödliche Beziehungen

43 Min.Folge vom 04.09.2023Ab 12

Aus einer echten Männerfreundschaft entsteht eine Beziehung, in der einer der beiden einstigen Kumpels bereit ist, über Leichen zu gehen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der Grund dafür: eine Affäre mit der Ehefrau seines besten Freundes. Und: Es gibt vorbildliche Väter - und es gibt den Vater von Sven Körppen. Weil der ein Berufskrimineller ist, gerät auch der Sohn auf die schiefe Bahn. Schon in jungen Jahren lässt sich Sven auf gemeinsame Verbrechen ein.

