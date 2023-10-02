Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Kopf des Verbrechers

Notwehr oder Mord? Ein angesehener Akademiker greift zum Messer

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 6vom 02.10.2023
Notwehr oder Mord? Ein angesehener Akademiker greift zum Messer

Notwehr oder Mord? Ein angesehener Akademiker greift zum Messer

Im Kopf des Verbrechers

Folge 6: Notwehr oder Mord? Ein angesehener Akademiker greift zum Messer

44 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 12

Ein Physiker wird zum Messerstecher. War es Notwehr oder Mord? Tödlicher Angriff in einem Blumenladen. Elfmal sticht der Täter auf sein Opfer ein. Ein überirdisches Wesen soll die Tat befohlen haben. Gefängnisarzt Joe Bausch analysiert Kriminalfälle.

Im Kopf des Verbrechers
SAT.1 GOLD
Im Kopf des Verbrechers

Im Kopf des Verbrechers

