Notwehr oder Mord? Ein angesehener Akademiker greift zum MesserJetzt kostenlos streamen
Im Kopf des Verbrechers
Folge 6: Notwehr oder Mord? Ein angesehener Akademiker greift zum Messer
44 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 12
Ein Physiker wird zum Messerstecher. War es Notwehr oder Mord? Tödlicher Angriff in einem Blumenladen. Elfmal sticht der Täter auf sein Opfer ein. Ein überirdisches Wesen soll die Tat befohlen haben. Gefängnisarzt Joe Bausch analysiert Kriminalfälle.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Kopf des Verbrechers
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1 GOLD/Rottenkolber, Martin