SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 3vom 11.09.2023
53 Min.Folge vom 11.09.2023Ab 16

Im Fall von Gottfried O. reicht eine fragwürdige Vorstellung von "Liebe", dass ein Mann das Böse in sich erweckt und zum Doppelmörder wird. Außerdem: Olaf G. - vom Altenpfleger zum Serienmörder.

