Doppelmord im LiebeswahnJetzt kostenlos streamen
Im Kopf des Verbrechers
Folge 3: Doppelmord im Liebeswahn
53 Min.Folge vom 11.09.2023Ab 16
Im Fall von Gottfried O. reicht eine fragwürdige Vorstellung von "Liebe", dass ein Mann das Böse in sich erweckt und zum Doppelmörder wird. Außerdem: Olaf G. - vom Altenpfleger zum Serienmörder.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Kopf des Verbrechers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1 GOLD/Rottenkolber, Martin