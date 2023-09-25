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Im Kopf des Verbrechers

Von der Pflegeoma erwürgt

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 5vom 25.09.2023
Von der Pflegeoma erwürgt

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Im Kopf des Verbrechers

Folge 5: Von der Pflegeoma erwürgt

42 Min.Folge vom 25.09.2023Ab 12

Ein 7-Jähriger wird im April 2018 von seiner Pflegeoma erwürgt. Wie konnte es dazu kommen? Und: Ein Auftragsmörder gilt in den 1980er-Jahren als einer der skrupellosesten Männer auf der Hamburger Reeperbahn. Bei einer Vernehmung im Polizeipräsidium begeht er seine letzte spektakuläre Bluttat.

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