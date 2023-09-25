Von der Pflegeoma erwürgtJetzt kostenlos streamen
Im Kopf des Verbrechers
Folge 5: Von der Pflegeoma erwürgt
42 Min.Folge vom 25.09.2023Ab 12
Ein 7-Jähriger wird im April 2018 von seiner Pflegeoma erwürgt. Wie konnte es dazu kommen? Und: Ein Auftragsmörder gilt in den 1980er-Jahren als einer der skrupellosesten Männer auf der Hamburger Reeperbahn. Bei einer Vernehmung im Polizeipräsidium begeht er seine letzte spektakuläre Bluttat.
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Im Kopf des Verbrechers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 9-11: SAT.1 GOLD & © Season 6: SAT.1 & © Season 6: Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1 GOLD/Rottenkolber, Martin & © Season 3: Kabel Eins