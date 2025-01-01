Tobias - Gefährliche VerführungJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 1: Tobias - Gefährliche Verführung
44 Min.Ab 12
Tobias (38) will den neuen Energydrink seiner Firma vorstellen. In der Nacht davor wird er auf seinem Hotelzimmer betäubt und bestohlen. Doch der Täter hat es nicht nur auf das Geld abgesehen, sondern will Tobias' Leben zerstören.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH