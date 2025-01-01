Rosalie - Freundschaftsdienst mit FolgenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 13: Rosalie - Freundschaftsdienst mit Folgen
43 Min.Ab 12
Rosalie (35) will bei ihrer Cousine nur Blumen gießen, als sie zwei Einbrecher ertappt. Kurz darauf trifft sie zufällig auf einen der Täter und erkennt ihn wieder.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
