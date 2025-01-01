Frauke - Das ersteigerte GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Folge 17: Frauke - Das ersteigerte Geheimnis
42 Min.Ab 12
Cafébesitzerin Frauke (38) hat bei einer Auktion am Flughafen einen Koffer ersteigert. Seitdem ist sie Ziel von Drohungen und Übergriffen. Welches Geheimnis verbirgt sich in dem Koffer?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH