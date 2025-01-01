In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 6: Tino - Rache ist süß
45 Min.Ab 12
Vor einem Jahr wurde die Ex-Freundin von Tino (30) von einem Psychopathen bedroht und angeschossen. Tino ist zwar jetzt mit Natalie zusammen, aber die schreckliche Vergangenheit scheint ihn wieder einzuholen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH