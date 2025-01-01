Camilla - Verhängnisvolles ErbeJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 10: Camilla - Verhängnisvolles Erbe
43 Min.Ab 12
Völlig unerwartet erbt Boutiquebesitzerin Camilla (34) das Haus ihrer verstorbenen Oma. Doch die Freude währt nicht lange. Im Haus geschehen merkwürdige Dinge und schließlich wird es für Camilla sogar lebensgefährlich.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH