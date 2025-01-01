Danielle - Verzweifeltes GeständnisJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 21: Danielle - Verzweifeltes Geständnis
44 Min.Ab 12
Für Danielle (26) bricht eine Welt zusammen: Ihr Mann Mike hat einen Mord gestanden! Doch die schwangere Frau glaubt an seine Unschuld. Gemeinsam mit ihrer Schwester will sie die Wahrheit ans Licht bringen.
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
