In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 22: Alice - Rätselhafte Botschaften
45 Min.Ab 12
Dozentin Alice (34) erhält Droh-E-Mails und rätselhafte Botschaften. Will sich ein Schüler wegen schlechter Noten an ihr rächen? Doch dann werden die Drohungen in die Tat umgesetzt. Wie weit wird der Täter gehen?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
