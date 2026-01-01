In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 24: Claudia - Dem Feind so nah
43 Min.Ab 12
Claudia (29) eröffnet ein Dunkelrestaurant. Doch falsche Online-Bewertungen und ihre eigene Todesanzeige lassen Claudias Lebenstraum zum Albtraum werden. Ihr unsichtbarer Feind ist näher, als sie ahnt ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH