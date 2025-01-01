In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 28: Cleo - Rätselhafte Begegnung
44 Min.Ab 12
Die Kommissare Becker und Lewald stoppen einen auffällig schlingernden Wagen und machen eine schockierende Entdeckung: Am Steuer sitzt ein kleiner Junge. Der Zehnjährige sorgt sich um seine Mutter Cleo ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
