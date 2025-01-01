Adriana - Untermieterin auf AbwegenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 29: Adriana - Untermieterin auf Abwegen
44 Min.Ab 12
Adriana (40) und ihr Mann Peter sind in Geldnot, daher vermieten sie ein Zimmer an die Studentin Luise. Gleichzeitig mit Luises Einzug beginnt eine Einbruchserie in dem Viertel ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
