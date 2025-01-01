Luis - Stimmen der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 32: Luis - Stimmen der Vergangenheit
44 Min.Ab 12
Als Luis (43) nach München zurückkehrt, hat er seine große Liebe Jenna 17 Jahre lang nicht mehr gesehen. Doch dann erhält er plötzlich geheimnisvolle SMSen. Steckt Jenna hinter den Rätseln?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH