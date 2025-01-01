In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 33: Amy - Im Auge des Shitstorms
45 Min.Ab 12
Physiotherapeutin Amy (35) leistet bei einem Unfall erste Hilfe. Doch im Netz erscheint ein verfälschtes Video. Darauf bricht ein Shitstorm los und Amy ist plötzlich auch in der realen Welt nicht mehr sicher.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH