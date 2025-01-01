Sally - Darauf kannst du Gift nehmenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 34: Sally - Darauf kannst du Gift nehmen
44 Min.Ab 12
An ihrem 40. Geburtstag wird Krankenschwester Sally vergiftet. Kommissarin Lewald ist selbst Geburtstagsgast und ermittelt im gemeinsamen Freundeskreis. Wer hasst Sally so sehr, dass er sie umbringen will?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH