Team Berlin - Auf eigene Faust IIJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 39: Team Berlin - Auf eigene Faust II
45 Min.Ab 12
Eine Einbruchsserie hält die Kommissare Felber und Ritter auf Trab. Zudem sorgt sich Ritter um seine verschwundene Nichte ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH