Trumps Riesen-WM, 104 politische SpieleJetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 144: Trumps Riesen-WM, 104 politische Spiele
Die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft wirft ihre riesigen, politisch aufgeladenen Schatten voraus – und überstrahlt aktuell fast jedes andere Medienthema. In dieser Folge von "In kleiner Runde - Inside Medien" knöpfen sich Julia Krüger und Maurice Gajda das Mega-Turnier in den USA vor. Zwischen Donald Trumps politischer Inszenierung, dem Wahnsinn von über 104 Spielen und den ewigen Bestechlichkeitsvorwürfen rund um die FIFA fragen wir uns: Wie viel Sport steckt eigentlich noch in diesem Medien-Spektakel? Passend dazu werfen wir einen Blick auf das aktuelle Doku-Highlight: Die neue Netflix-Dokumentation über Lukas Podolski ("Poldi") ist gestartet. Schafft es der Streaming-Riese, echtes Gefühl zu transportieren, oder ist das am Ende auch nur eine perfekt durchgestylte PR-Maschine? Außerdem in den Medientrends der Woche: Große Ehre: Journalistin Anne Will wird mit dem Stuttgarter Moderationspreis ausgezeichnet – wir analysieren, warum ihre Arbeit gerade jetzt so wichtig ist. TV-Hammer: Kurt Krömer kehrt zurück! Fast vier Jahre nach dem Ende von „Chez Krömer“ bekommt der Komiker eine brandneue Show im ZDF („Krömers letzte Stunde“). Was können wir von dem Talk- und Spiele-Format erwarten?
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