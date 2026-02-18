2 Mio. Euro für Paul Ronzheimer?Jetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 145: 2 Mio. Euro für Paul Ronzheimer?
In der aktuellen Ausgabe von „In kleiner Runde – Inside Medien“ knöpfen sich Maurice Gajda und Julia Krüger die brisantesten Themen der Branche vor. Im Fokus steht eine exklusive Kalkulation: Maurice und Julia rechnen knallhart aus, wie hoch das theoretische Verdienstpotenzial von Paul Ronzheimer mit seinem gleichnamigen Erfolgs-Podcast „Ronzheimer“ wirklich ist – sind 2 Millionen Euro Umsatz pro Jahr eine realistische Hausnummer? Das ist jedoch nicht das einzige Beben: Wir analysieren die radikale Strukturreform bei ProSiebenSat.1. Was bedeutet die faktische Entmachtung der klassischen Senderchefs Hannes Hiller und Marc Rasmus für die Zukunft des linearen Fernsehens? Zudem blicken wir auf den Streaming-Markt und nehmen eine neue Reality-TV-Show auf RTL+ unter die Lupe, die das Genre erneut aufmischen will. Von den Auswirkungen großer Sport-Events und deren Ticketpreisen bis hin zur zentralisierten „Content Factory“ in Unterföhring – wir liefern die Hintergründe, die über den Schlagzeilen liegen.
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